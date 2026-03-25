CFE calificados fortalece su presencia digital con nuevo portal

marzo 24, 2026

Con el objetivo de fortalecer la comunicación con sus clientes, aliados estratégicos y el público en general, CFE Calificados, el brazo comercializador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lanzará enhttps://calificados.cfe.mx una plataforma digital renovada, que refleja su compromiso con la innovación en el sector energético.

Este espacio digital fue diseñado para ofrecer una experiencia más ágil, clara y accesible, lo que permitirá a las y a los posibles clientes conocer, de manera clara, los servicios y productos que ofrece la filial de la CFE, permitiendo una navegación más intuitiva y una consulta más rápida.

Wn la página podrán consultar los servicios y productos ofertados por dicha filial:

Energía, Potencia y Certificados de Energías Limpias (CEL) Asesoría y Acompañamiento especializado en la migración al Mercado Eléctrico Mayorista y la regulación Generadora exenta en el Mercado Eléctrico Mayorista Certificados de Energía Renovable (I-REC) Suministro de Último Recurso.

La nueva página web también incorpora mejoras tecnológicas y un diseño adaptable a distintos dispositivos, para que su consulta pueda realizarse desde cualquier lugar. A través de ella, la información, innovación y las soluciones energéticas están al alcance de todo el público.

Con estas acciones se reafirma el compromiso de CFE Calificados y de la CFE con la innovación, la transformación digital y la mejora continua, acercando herramientas y contenidos que facilitan la interacción con las y los usuarios.