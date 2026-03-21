CDMX se prepara para el Mundial con ‘Xoli‘, un chatbot para guiar a turistas

CDMX se prepara para el Mundial con ‘Xoli‘, un chatbot para guiar a turistas

marzo 20, 2026

El Gobierno de la Ciudad de México presentó a Xoli, el nuevo chatbot chilango creado como una estrategia innovadora que combina la atención inmediata, accesibilidad y uso eficiente de la tecnología para fortalecer la experiencia de las personas visitantes de la ciudad.

Esta herramienta digital, disponible las 24 horas, los 7 días a la semana, ofrece información a turistas nacionales e internacionales. Es un asistente virtual que funciona con árboles de decisiones y es también impulsado por Inteligencia Artificial, capaz de mantener conversaciones tanto es español como en inglés.

⇒ Xoli nace como una alternativa de orientación para quienes visitan la Ciudad de México durante el próximo Mundial de futbol; sin embargo, después de concluido este evento deportivo, se mantendrá como una opción permanente para el turismo.

“Xoli representa la hospitalidad que caracteriza a la Ciudad de México llevada al entorno digital. La Ciudad de México brinda cada día a turistas y visitantes más de 3 mil actividades, este chatbot ayuda a que esta enorme oferta se viva como una experiencia ordenada y memorable”, aseveró Alejandra Frausto, secretaria de Turismo de la capital.

Para utilizarlo, basta con agregar al número 55 6565 9395 en WhatsApp. También estará disponible en la página: mexicocity.cdmx.gob.mx. Desde ahí las personas pueden escribir preguntas abiertas o navegar mediante el menú interactivo disponible en la botonera principal.

El Chatbot entiende el lenguaje natural, por lo que puede responder a consultas como: “¿Qué museos me recomiendas visitar con infancias?” o “Where can I find concerts this weekend?”.

Entre las categorías que abarca se encuentran:

Museos

Restaurantes y gastronomía

Hoteles y hospedaje

Eventos culturales

Conciertos y festivales

Literatura y cine

Deportes y FIFA 2026

Día de Muertos y tradiciones

Movilidad y transporte

Clima y recomendaciones

Talleres y actividades

Historia y cultura de la Ciudad

Además, permite consultar actividades por fechas específicas, lo que facilita la planeación de itinerarios personalizados. Para obtener respuestas más precisas, se recomienda formular preguntas específicas, incluir datos como fechas y lugares cuando sea posible, emplear palabras completas y evitar las preguntas que no estén relacionadas con temas turísticos.

La implementación de este Chatbot no solo agiliza el acceso a información turística, sino que también reduce los tiempos de búsqueda, al ofrecer respuestas rápidas y precisas sobre sitios de interés, transporte y eventos. Al mismo tiempo, mejora la imagen de modernización tecnológica de la CDMX, proyectándola como una ciudad innovadora y accesible para todas las personas.