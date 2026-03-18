CAUTIVA: la perturbadora serie sobre sometimiento religioso que impactó en los Oscars

marzo 17, 2026

Durante la reciente gala de los Premios Oscars, TNT y Flow revelaron el primer adelanto de Cautiva, su nueva producción original protagonizada por Carolina Kopelioff y Lorena Vega. Inspirada en un caso real, la serie explora los límites del abuso en un convento de clausura y llegará a las pantallas este mismo año como una de las apuestas más arriesgadas de la temporada.

Carolina Kopelioff y Lorena Vega protagonizan un drama inspirado en hechos reales

La trama se sumerge en la oscura experiencia de Clara, una joven cuya vida se transforma en una pesadilla al ingresar a un convento de clausura. Bajo el mando de la madre superiora Cecilia, el recinto se convierte en un “auténtico infierno medieval” marcado por la crueldad. Quince años después, tras escapar en un estado físico y psicológico extremo, la protagonista inicia con el apoyo de su familia una incansable lucha en busca de justicia y una profunda reconstrucción personal.

Un elenco estelar y dirección femenina para una mirada actual sobre el abuso

Bajo la dirección de Paula Hernández y Jazmín Stuart, la serie cuenta con actuaciones de primer nivel como las de Rita Cortese, Julieta Zylberberg y Luis Ziembrowski. Esta dupla de directoras propone una visión provocadora sobre el sometimiento religioso, manteniendo la línea de producciones con fuerte identidad autoral que caracteriza a TNT y Flow, sumándose a títulos que exploran historias íntimas y perturbadoras con una potente construcción estética.