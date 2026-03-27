Caso de eutanasia en España evidencia violencia y fallas del sistema: Yadira Hidalgo

marzo 27, 2026

Xalapa, Ver.– La eutanasia de la joven Noelia Castillo en España, donde este procedimiento es legal, debe analizarse más allá del debate sobre su aplicación, afirmó la activista Yadira Hidalgo en entrevista para En Contacto.

Explicó que la joven, de 25 años, solicitó la eutanasia desde hace dos años, pero el proceso se retrasó por la oposición de su padre. Su decisión, señaló, estuvo marcada por una vida de violencia, abusos sexuales, problemas de salud mental y una condición de paraplejia tras un intento de suicidio, lo que derivó en fuertes dolores físicos.

Hidalgo consideró que la discusión pública se ha centrado en si la eutanasia es correcta, cuando el verdadero problema es el abandono institucional y la falta de atención a las causas que llevaron a la joven a esa decisión.

En México, recordó, la eutanasia sigue siendo ilegal, aunque este tipo de casos reflejan la necesidad de analizar la realidad social y el papel del Estado en garantizar una vida digna.