Caso Bermudez Requena “debe esclarecerse a fondo, sin excepciones y con cero impunidad”: Sheinbaum

septiembre 17, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el caso de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, detenido en Paraguay, y señalado como líder del grupo criminal La Barredora, debe esclarecerse a fondo y sin excepciones, bajo el principio de cero impunidad.

En conferencia de prensa, la mandataria federal señaló que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Fiscalía de Tabasco conducir las investigaciones, sin intervención del Ejecutivo.

“La investigación la hace la Fiscalía y nosotros no le vamos a decir a la fiscalía investiga esto y esto no, es una investigación de la fiscalía y la Fiscalía tiene que encontrar los responsables, eso es lo primero”, subrayó.

Sheinbaum enfatizó que es necesario esclarecer cómo Bermúdez Requena pasó de ser funcionario público a convertirse en generador de violencia en la entidad, así como los momentos en que fue retirado de su cargo.

Recordó que su salida de la Secretaría de Seguridad en Tabasco se dio a inicios de 2024, cuando ya existían investigaciones en su contra.

Además, mencionó que Adán Augusto López Hernández, hoy senador y quien fuera gobernador de Tabasco, ha expresado públicamente su disposición a declarar ante las autoridades competentes.

“El senador Adán Augusto está dispuesto a declarar todo lo que sea necesario, ya lo manifestó públicamente y también a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía de Tabasco”, afirmó.

La presidenta remarcó que no se ocultará información a la ciudadanía y que el caso deberá esclarecerse hasta sus últimas consecuencias.

“No importa si fue secretario de Seguridad de un gobernador de Morena, lo importante es la cero impunidad. La Fiscalía tiene que hacer las investigaciones y ante el pueblo de México informar todo lo que se tenga que informar, que no se esconda absolutamente nada”, concluyó.