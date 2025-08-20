Casa Veracruz reporta más de 4 mil 300 veracruzanos deportados de EU

agosto 20, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Son al menos 4 mil 300 veracruzanos y veracruzanas que han sido repatriados de Estados Unidos derivado del endurecimiento de las políticas migratorias del presidente Donald Trump, pero se desconoce cuántos más se encuentran detenidos en centros de retención.

Así lo dio a conocer David Cancino Domínguez, director de Casa Veracruz en California, Estados Unidos, quién destacó que el 80 por ciento de los veracruzanos en aquel pais son indocumentados.

«Por medio de abogados les damos asesorías para que ellos, los que tengan un caso, lo puedan pelear en la corte. Estamos siendo apoyados por la presidenta Claudia Sheinbaum y los consulados y también el gobierno del estado han apoyado para darles asesoría».

El representante migrante aseveró que son más de 4 mil 300 migrantes veracruzanos y veracruzanos que han sido deportados desde que inicio la administración de Trump en todo el país, de acuerdo a datos del Consulado Mexicano.

En cuanto al número de connacionales veracruzanos que están retenidos en los centros de detención, dijo que se desconoce por la hermética situación que mantienen las autoridades norteamericanas.

«Ni los abogados han podido accesar, pero por medio del Consulado estamos tratando de llegar al número que se está quedando, que tienen casos que puedan pelearse en las cortes», dijo.

quién dijo que existen dificultad para que los migrantes detenidos tengan acceso a apoyo jurídico.

En conferencia de prensa reveló que más de 8 millones de personas originarias de Veracruz que viven y trabajan en EU