Carnaval de Veracruz recuperó la calidad internacional que le caracterizaba: Rocío Nahle

febrero 18, 2026

Redacción/Xalapa. Esta tarde en entrevista para EnContacto, la Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, comentó en entrevista que hubo saldo blanco durante el Carnaval de Veracruz. Así mismo, se logró el objetivo de devolver su caracter internacional y representativo del estado de Veracruz.

Destacó, así mismo, la accesibilidad de costos y actividades gratuitas para que las familias pudieran disfrutar de la fiesta con toda la alegría que les caracteriza.