Carlos Rivera, Christian Nodal, Banda MS y Mon Laferte encabezarán el Carnaval de Veracruz 2026

¨¨La alcaldesa electa Rosa María Hernández Espejo destacó el respaldo de la gobernadora Rocío Nahle García para consolidar una edición incluyente, familiar y de proyección nacional e internacional, que se realizará del 10 al 18 de febrero.

Veracruz, Ver., 17 de diciembre de 2025.– Con una programación artística que combina géneros, públicos y escenarios, el Carnaval de Veracruz 2026 contará con la participación estelar de Carlos Rivera, Christian Nodal, Banda MS y Mon Laferte, intérpretes de talla internacional que encabezarán la edición 102 de la fiesta de todos, a celebrarse del 10 al 18 de febrero.

La alcaldesa electa de Veracruz, Rosa María Hernández Espejo, reconoció el impulso que la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, ha brindado para la realización del próximo Carnaval, a través del trabajo coordinado de las secretarías de Cultura y de Turismo del estado, encabezadas por Xóchitl Molina González e Igor Rojí López, respectivamente.

Durante la rueda de prensa organizada para presentar los pormenores de la fiesta más importante del estado, Rosa María señaló que esta celebración será abierta, incluyente y pensada para todas las familias, con acceso libre a los conciertos masivos y sin zonas preferenciales, atendiendo una de las principales demandas ciudadanas para recuperar el carácter popular y festivo de esta tradición.

Tras la proyección del video de la canción oficial, se dio a conocer el calendario de actividades, que arranca con el Preludio del Carnaval el 12 de enero, fecha en la que será presentada la Corte Real 2026, y que se desarrollará con talleres de artes plásticas, bailes, eventos deportivos y de convivencia comunitaria.

Además, y también en respuesta a las solicitudes de la gente, volverán el programa Carnaval en tu Colonia, el tradicional Baile de Máscaras, el Partido Solteras vs. Casadas, y se implementará una Carrera 3K que busca fomentar la participación ciudadana y la activación física dentro del marco festivo.

Programa de coronaciones y conciertos masivos

10 de febrero: Quema del Mal Humor, con Nelson Kanzela. Zócalo de Veracruz.

11 de febrero: Coronación de los Reyes Infantiles, con Picus. Zócalo de Veracruz.

12 de febrero: Coronación del Rey del Carnaval, con Havana D’ Primera, Joseph Amado y Lavoe Orchestra. Macroplaza del Malecón.

13 de febrero: Coronación de la Reina del Carnaval, con Carlos Rivera. Macroplaza del Malecón.

Conciertos masivos – Macroplaza del Malecón

(Acceso libre; ingreso conforme al orden de llegada)

14 de febrero: Reggaetón Mexa.

15 de febrero: Christian Nodal.

16 de febrero: Banda MS.

17 de febrero: Mon Laferte.

18 de febrero: Chiquito Team Band, en el marco del Entierro de Juan Carnaval.

Artistas en los carros alegóricos

14 de febrero – Toribio y Pepín

15 de febrero – Bely y Beto

15 de febrero – Guerras KPop

15 de febrero – La Gallinita Pintadita

16 de febrero – Aarón Mercury

16 de febrero – Aylín Mujica

17 de febrero – Dúo Brasil

17 de febrero – Aldo de Nigris

17 de febrero – Abelito

17 de febrero – Luli Pampín