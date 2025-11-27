Campesinos amagan con tomar caseta Acayucan-Soconusco y cerrar válvulas

noviembre 27, 2025

Liberaron la carretera Acayucan-Soteapan la noche del miércoles tras nueve horas de bloqueo.

Juan David Castilla

Los campesinos y autoridades locales que mantuvieron cerrado el tramo carretero Acayucan-Catemaco por nueve horas abrieron finalmente la circulación, pero advirtieron que esta pausa es temporal y que regresarán con medidas de protesta más enérgicas si no tienen respuesta.

Anunciaron que en su próximo retorno contemplan la toma de la caseta Acayucan-Soconusco y la válvula que abastece de agua potable a ambos municipios como medida de presión. De acuerdo con Tito Ramírez García, líder del Movimiento Antorchista en la sierra de Soteapan, la movilización buscaba la atención del gobierno para solucionar problemas que, aseguran, afectan a unos 30 mil habitantes de la Sierra de Soteapan y municipios circunvecinos como Tatahuicapan, Mecayapan y Catemaco.

La demanda más sentida es la reconstrucción con concreto hidráulico del tramo carretero Acayucan-Soteapan, que comprende kilómetros, además de la entrega de apoyos al campo (semilla mejorada, herbicidas, abono y precios fijos) y el abastecimiento de médicos y medicamentos para los centros de salud comunitarios.

Los líderes de las agrupaciones señalaron que han acordado escalar sus acciones. Aseguraron que regresarán con más habitantes de sus comunidades e incluso tomarán otros puntos estratégicos en las carreteras del estado hasta ser escuchados por la gobernadora Rocío Nahle García.