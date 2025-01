Cae media tonelada de basura espacial en aldea de Kenia

Un anillo metálico de media tonelada cayó del cielo en la aldea de Mukuku, Kenia, el 30 de diciembre de 2024. Este objeto mide aproximadamente 2.5 metros de diámetro, y no se ha identificado de qué misión espacial es su origen.

Fue identificado por la Agencia Espacial de Kenia (KSA) como un fragmento de basura espacial, específicamente un anillo de separación de un cohete. La caída del anillo no causó heridos ni daños materiales, aunque generó miedo entre los residentes, quienes inicialmente temieron que se tratara de una explosión.

Los testigos reportaron que el objeto era “rojo y caliente” al momento de caer.

La KSA aseguró que estos tipos de objetos suelen desintegrarse al reingresar a la atmósfera o caer en áreas deshabitadas, como océanos. Sin embargo, el hecho de que haya aterrizado en una zona poblada ha llevado a la agencia a investigar más a fondo.

La agencia espacial ha aclarado que aún no se ha determinado el origen específico del anillo.

Se generaron numerosas noticias falsas sobre el incidente, incluyendo teorías que sugieren que el objeto es de origen extraterrestre o parte de un dron de vigilancia. La KSA incluso desmintió rumores políticos. Medios locales habían apuntado a la India y su programa espacial (ISRO) como responsables de la basura espacial. Además, insinuaron que Kenia podría solicitar compensación a India por el incidente.

“[…] es importante aclarar que las investigaciones sobre el origen del objeto aún están en curso y no se ha emitido ninguna declaración oficial que vincule los restos con la Organización de Investigación Espacial de la India o con alguna misión espacial específica. La Agencia Espacial de Kenia y las autoridades pertinentes están manejando el asunto para garantizar una evaluación exhaustiva y precisa“, aclararon en un comunicado.

Here’s our OFFICIAL STATEMENT addressing the widely circulating claims about notification for compensation related to the Makueni space debris incident.



We urge the public to disregard these claims and avoid sharing unverified information. pic.twitter.com/IYaR5fI3CB