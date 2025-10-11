Buscan avioneta con ayuda de Nuevo León que se habría desplomado en Poza Rica

octubre 11, 2025

Redacción. Xalapa, Ver.- Una avioneta que trasladaba víveres desde el estado de Nuevo León para las personas afectadas por las inundaciones en varios municipios del norte de Veracruz, se habría estrellado entre Papantla y Poza Rica, sin embargo no se tiene confirmación ni se han identificado restos de la aeronave.

En redes sociales circularon videos de la avioneta volando a baja altura, y se reportó su presunta caída. Ante ello, elementos de la Guardia Nacional, Protección Civil y cuerpos de emergencia iniciaron un operativo de búsqueda de la aeronave desde este sábado.

La avioneta sigue en calidad de desaparecida, sin embargo no se ha podido oficializar su caída. Cabe mencionar que la gobernadora Rocío Nahle ya había declarado la intención de abrir un puente aéreo para ayudar a los municipios más alejados, sin embargo al no existir condiciones climatológicas, la ayuda empezó a enviarse vía terrestre.