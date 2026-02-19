Bloquean servicio de transporte escolar; familias acusan presiones de «Miradores del Mar»

febrero 19, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Casi cuatro meses de la tragedia que marcó a la comunidad estudiantil en el municipio de Emiliano Zapata, familiares de las víctimas del accidente del autobús «Miradores del Mar» denunciaron este jueves 19 de febrero que la empresa transportista ha bloqueado la operación de una nueva línea contratada de manera particular para el traslado de sus hijos.

Según los testimonios, la línea TRS, que comenzó a dar servicio exclusivo a estudiantes del Telebachillerato de Pinoltepec y Rancho Viejo apenas el miércoles, fue presionada para suspender sus rutas bajo el argumento de falta de concesión.

La señora Herlinda Rodríguez, madre de uno de los alumnos lesionados en el percance del año pasado, explicó durante una reunión con autoridades municipales que la contratación de un servicio privado responde a una necesidad terapéutica y de seguridad.

Los estudiantes, quienes actualmente se encuentran bajo tratamiento psicológico, presentan cuadros de ansiedad y «pavor» ante la idea de abordar nuevamente las unidades de Miradores del Mar.

Los padres enfatizaron que el servicio de TRS es costeado con sus propios recursos y es de uso exclusivo para alumnos identificados con credencial, buscando un entorno de confianza para que los jóvenes superen el trauma del accidente.

El conflicto tiene su origen en el grave accidente ocurrido el pasado 26 de noviembre de 2025 en el tramo conocido como Barranca Honda, donde murió la alumna Celeste, de 18 años.

En aquella ocasión, una unidad de Miradores del Mar perdió el control y cayó en una zona de difícil acceso, dejando un saldo de una estudiante fallecida y más de 30 personas heridas, en su mayoría jóvenes de nivel medio superior.

Los familiares aseguran que, desde entonces, la empresa no ha asumido la responsabilidad correspondiente ni ha garantizado mejoras en la seguridad de sus unidades.

Durante la reunión ante el Ayuntamiento de Emiliano Zapata, los padres de familia calificaron como una imposición que se les pretenda obligar a utilizar la misma línea de transporte que provocó la tragedia.

Señalaron que la empresa Miradores del Mar ha priorizado la defensa de su ruta comercial por encima de la integridad emocional y física de los sobrevivientes. Para los afectados, permitir que la concesionaria bloquee alternativas de transporte privado equivale a normalizar el riesgo al que se exponen diariamente los habitantes de la zona rural.

Las familias hicieron un llamado a las autoridades de transporte estatal y municipal para que intervengan y permitan que el autobús particular de la línea TRS pueda circular sin represalias. De lo contrario, iniciarán protestas y bloqueos carreteros.