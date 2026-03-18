Barrio del Dique se viste de gala: un siglo de historia, deporte y tradición

marzo 18, 2026

Juan David Castilla

Del 22 al 29 de marzo de 2026, Xalapa será testigo de una conmemoración sin precedentes con el centenario del emblemático Barrio del Dique, un sector que ha definido la identidad social y cultural de la ciudad a lo largo de las últimas diez décadas.

Bajo el lema “Rumbo a los 100 años del Deporte, Arte y Cultura”, los habitantes han organizado un programa exhaustivo que busca no solo festejar el aniversario, sino también, blindar la memoria colectiva de esta zona histórica.

De acuerdo con Sergio Rafael Santos Monfil, presidente del Consejo Gastronómico Veracruzano (CGV), las actividades pretenden fortalecer el sentido de pertenencia entre las familias que han visto evolucionar al Dique desde sus orígenes hasta convertirse en el referente de convivencia y tradición que es hoy, integrando a todas las generaciones en un solo orgullo comunitario.

El ámbito gastronómico será uno de los pilares de este festejo con la realización del Festival del Taco, un evento diseñado para reunir a locales y visitantes en torno a una amplia variedad de este platillo tradicional, consolidando al barrio como un punto de encuentro culinario por excelencia.

De manera paralela, las principales calles del sector se llenarán de color y música con un desfile conmemorativo en el que participarán vecinos de diversas edades y agrupaciones locales, recreando a través de comparsas y representaciones la rica historia, las leyendas urbanas y la transformación arquitectónica y social que ha experimentado el Dique durante su primer siglo de existencia.

La pasión deportiva, rasgo distintivo de este barrio, tendrá su momento cumbre con un encuentro de fútbol de exhibición que ha generado altas expectativas entre la afición xalapeña.

Este evento contará con la participación especial de exfutbolistas profesionales de renombre internacional, destacando figuras como Antonio Carlos Santos y Jorge Comas, quienes volverán a pisar el césped para convivir con los seguidores y compartir su experiencia técnica en un ambiente de sana competencia.

Este partido no es solo una exhibición atlética, sino un homenaje a la tradición futbolística del barrio, que históricamente ha sido semillero de talentos y un espacio de cohesión social a través del deporte.