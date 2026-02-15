Bajan matrimonios en Veracruz

febrero 15, 2026

Juan David Castilla

Veracruz se ha mantenido históricamente como uno de los estados con mayor volumen de población, lo que refleja con claridad la transición hacia nuevos modelos de convivencia.

En el estado de Veracruz, la disminución de los matrimonios civiles ha seguido una ruta paralela a la media nacional, consolidando a la unión libre como la opción predilecta para las parejas jóvenes, especialmente en las zonas urbanas como el puerto de Veracruz, Xalapa y Coatzacoalcos.

En las últimas dos décadas, la entidad ha registrado una tasa de nupcialidad que se sitúa entre las más bajas de la región sur-sureste, lo que coincide con el incremento de personas que se declaran solteras o en unión informal.

Por otro lado, Veracruz destaca en las estadísticas de nupcialidad igualitaria. Desde la reforma al Código Civil del estado, los matrimonios entre personas del mismo sexo han mostrado un crecimiento sostenido, contribuyendo al 1.3 % nacional reportado por el INEGI.

La apertura legal en la entidad ha permitido que municipios con mayor oferta de servicios registren un número considerable de estas uniones, alineándose con la tendencia de diversidad y derechos civiles que se observa en las principales metrópolis del país.

Respecto a la población de adultos mayores, Veracruz presenta un reto demográfico importante debido a la feminización de la vejez.

En concordancia con las cifras nacionales, las mujeres veracruzanas de 60 años y más registran niveles de viudez significativamente superiores a los de los hombres, una situación que en el estado se agrava en comunidades rurales debido a la migración de las generaciones más jóvenes.