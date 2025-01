Baja producción de caña en Coatepec

enero 13, 2025

Juan David Castilla/Xalapa, Ver.- En la localidad Tuzamapan, municipio de Coatepec, bajó la producción de caña de azúcar hasta un 30 por ciento, debido a la severa sequía reportada durante el año pasado.

Los productores indicaron que la misma situación se presenta en diversas comunidades de este Pueblo Mágico cercano a la ciudad de Xalapa.

Francisco Javier López Zapata, uno de los productores de Tuzamapan, una hectárea puede dar hasta 100 toneladas, pero por la disminución sólo estarían logrando 70.

“Estamos en plena temporada de corte de caña. En volumen, ya no pesa tanto la caña, se hace más delgada y por lo tanto ya no pesa, ya no se desarrolla”, expresó el cañero.

El entrevistado comentó que hay variedades de caña de azúcar, como la “ITV”, que es la principal que se cosecha en el territorio mexicano para el azúcar.

También existe la variedad “RD”, misma que es mayormente conocida por su alto rendimiento para panela. La que se siembra en Tuzamapan es la variedad “290”, mejorada porque resiste a las plagas.

“Dependiendo, si es de riego, se desarrolla más, pero aquí es mucha caña de temporal, que es sólo cuando hay lluvias, no tienen riego”, refirió.

La zafra inició en noviembre pasado y concluirá aproximadamente en mayo, aunque en esta ocasión se vislumbra una baja producción.

“Esta vez la producción se verá afectada porque nos pegó la sequía, hubo menos agua y nos afecta en esta temporada del corte de la caña», enfatizó.

López Zapata indicó que los campesinos reciben apoyos por parte del gobierno estatal y federal para mejorar su proceso productivo.

Los productores acceden a la ayuda gubernamental para fertilizantes, aunque necesitan nuevas técnicas para que las siembras resistan a las distintas plagas, ya que el cuidado del cultivo de caña es costoso.

Se estima que la producción en la zona de Tuzamapan supera las 450 mil toneladas y la mayoría va hacia el ingenio azucarero de Mahuixtlán, también ubicado en el municipio de Coatepec.