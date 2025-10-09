Axl Rose alza bandera palestina en concierto de Guns N’ Roses

octubre 9, 2025

En un gesto que marcó la noche, Axl Rose alzó una bandera de Palestina durante el concierto de Guns N’ Roses en el estadio Vive Claro de Bogotá, ante más de 20 mil asistentes.

El momento ocurrió al concluir “Civil War”, cuando un seguidor entregó al vocalista una bandera con la inscripción “I don´t need your civil war” (No necesito tu guerra Civil). Rose la colgó de su cuello, la levantó frente al público y prometió devolverla autografiada, desatando una ovación ensordecedora.

La imagen se viralizó rápidamente en Twitter e Instagram, donde usuarios elogiaron la valentía del cantante por manifestar su apoyo al pueblo palestino, interpretando el acto como un poderoso mensaje pacifista.

El concierto, que repasó casi cuatro décadas de música con clásicos como “Welcome to the Jungle”, “Mr. Brownstone” y “Bad Obsession”, también destacó por los potentes solos de Slash y Richard Fortus, efectos pirotécnicos y un ambiente festivo.

Además, la banda rindió homenaje al fallecido Ozzy Osbourne con palabras de Axl Rose dedicadas al “Príncipe de las Tinieblas” y la interpretación de “Never Say Die” y “Sabbath Bloody Sabbath”, que conectaron profundamente con los fanáticos, creando un momento íntimo en la enérgica velada.