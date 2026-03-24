Avión de la Fuerza Aérea Colombiana se estrella en Putumayo

marzo 23, 2026

Un avión de la Fuerza Aérea Colombiana, con más de un centenar de personas a bordo, en su mayoría militares, se estrelló poco después de despegar este lunes en Puerto Leguízamo, departamento de Putumayo, en el suroeste de Colombia. Se habla de al menos ocho muertos y 83 heridos.

Luego de una reunión con la cúpula militar y policial tras el accidente del avión C-130 Hércules, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, indicó que la aeronave siniestrada cubría la ruta Puerto Leguízamo–Puerto Asís, en el departamento del Putumayo, y “se encontraba en condiciones de aeronavegabilidad y la tripulación estaba debidamente cualificada”.

⇒ La aeronave se accidentó poco después del despegue, cayendo a tierra a aproximadamente un kilómetro y medio del aeropuerto de Puerto Leguízamo.

“De acuerdo con la información disponible hasta el momento, no hay indicios de un ataque por parte de actores ilegales. Como consecuencia del incendio de la aeronave, parte de la munición transportada por la tropa detonó”, indicó el ministro colombiano, quien expresó su solidaridad con las familias de cada uno de los afectados.

Un video difundido en redes sociales muestra cómo el avión fue perdiendo altitud, antes de estrellarse. En un mensaje previo, Pedro Sánchez informó que se habían activado los protocolos de atención. “Es un evento profundamente doloroso para el país. Que nuestras oraciones acompañen y alivien en alguna medida el dolor”, escribió.

El Ministerio de Defensa difundió videos del rescate de efectivos. En sus redes sociales, la dependencia señaló que “desplegamos todas las capacidades de la Fuerza Pública para atender la emergencia, evacuar a los heridos y apoyar las labores de rescate en la zona”.

Entre las capacidades desplegadas por el Ministerio de Defensa colombiano se encuentra una aeronave C-130 con capacidad para 50 camillas, una aeronave C-295 con capacidad para 24 camillas, un helicóptero UH-60 medicalizado, una comisión de médicos para atención de heridos y tres aeronaves para evacuación.

Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, expresó que “83 militares jóvenes vivos hasta ahora, es el pueblo del Putumayo quienes los salvaron de la muerte, pasaron hasta la pista del aeropuerto y llevaron agua y amor a los muchachos. Así es como se construye una patria, agradezco a los padres y a las madres que cruzaron corriendo las distancia hasta el avión Hércules accidentado”.