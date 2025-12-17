Avanza proceso entrega-recepción del gobierno municipal con arranque formal

diciembre 17, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. La presidenta municipal electa de Xalapa, Daniela Griego Ceballos, dio a conocer que ayer se realizó la primera reunión formal para el cambio de administración, con lo que se da inicio oficial al proceso de entrega–recepción, conforme a lo establecido por la ley.

En entrevista, explicó que ya quedó formalmente instalada la comisión de entrega–recepción, y que en los días restantes del mes de diciembre se comenzarán los trabajos correspondientes para revisar la información, procesos y condiciones en las que se recibe la administración municipal.

Señaló que este proceso se desarrolla en un ambiente de respeto y coordinación con el alcalde en funciones y su equipo de trabajo.

Detalló que, además del análisis administrativo, se están afinando acuerdos relacionados con la toma de protesta y toda la logística que implica el inicio de la nueva administración municipal.

Precisó que será el 1 de enero cuando se concrete oficialmente la recepción del Ayuntamiento por parte de su equipo, destacando que hasta ahora la relación entre ambas partes ha sido cordial y profesional.

“Hay un marco legal y somos respetuosos de él, no tiene por qué ser de otra manera”, subrayó la presidenta municipal electa, al confiar en que el proceso de transición transcurrirá de manera ordenada y sin contratiempos.