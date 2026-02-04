Avanza la regularización de tierras en Xalapa 

febrero 4, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. La alcaldesa de Xalapa, Daniela Griego Ceballos, afirmó que en la ciudad se ha complicado en algunas zonas el proceso de regularización de tierras ejidales y asentamientos humanos.

«Nosotros venimos con toda la intención y compromiso de acompañar a las instancias federales y estatales en este trabajo que es un trabajo arduo, en Xalapa es todavía más complejo porque en algunos casos ya los ejido han ido desintegrádose».

Explicó que, aunque en la parte rural, los ejidos funcionan como en el caso de El Castillo, El tronconal o Chiltoyac, en la zona urbana es distinto, ya que anteriormente tenían un vida comunitaria que ya no existe «y eso complica todavía más el tema».

«Sin embargo, vamos a echarle muchas ganas, vamos a seguir trabajando y vamos a proporcionar todo el apoyo para que ustedes tengan las certeza jurídica, que sus asentamientos también terminen el proceso de regularización».

Refirió que en ocasiones se hace el trámite de manera individual y no colectiva, lo que complica el proceso.

«Entonces tenemos viviendas y lotes regularizados en una misma colonia y en la misma colonia hay lotes que no están regularizados y complica mucho la dotación de servicios».

Este miércoles, en colaboración con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), el Ayuntamiento de Xalapa entregó 40 escrituras a propietarios de distintas colonias de la ciudad.

La alcaldesa de Xalapa, Daniela Griego Ceballos, enfatizó que esta acción va más allá de otorgar certeza jurídica a las familias y que permitirá el acceso a más programas.

En el mes de junio se hará otra entrega para vecinos de la colonia El Sumidero.