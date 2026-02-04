febrero 4, 2026

La gobernadora Rocío Nahle ayer en la rueda de prensa, se enteró de los famosos meritorios, que laboran en el registro público de la propiedad y extrañada toda ella ante tal circunstancia tan campechana, dijo que esos trabajadores con ausencia de todo compromiso laboral no podían trabajar así.

Y es que en el Registro Público de la Propiedad, los meritorios han sido por años personas que colaboran de manera auxiliar y formativa en las oficinas registrales, sin contar con nombramiento como servidores públicos ni con facultades legales propias, se supone que se trató de estudiantes o pasantes de Derecho, que apoyan en las labores cotidianas del organismo con el objetivo de adquirir experiencia práctica en materia registral ¿Servicio social?.

El trabajo de los meritorios en teoría se limita a actividades administrativas y de apoyo técnico, tales como la revisión preliminar de documentos, la captura de información, la integración de expedientes, el orden y archivo de documentos, así como el seguimiento interno de trámites, allegedly todas estas funciones se realizan bajo la supervisión directa del titular del Registro o del personal autorizado, sin que el meritorio tenga capacidad de decisión… y presuntamente tampoco percibirían salario alguno, sería algo así como una pasantía.

Perooooo como siempre alguien inventó, no se sabe bien a bien quien fue el ocurrente pero seguro por allá por los años de Fidel Herrera que de todo hizo un desmán, que con “los pagos” que los usuarios harían por trámites exprés, fueran destinados a pagar el salario de estas personas meritorias.

Perooo la gobernadora tiene toda la razón, al no existir una relación laboral formal entre el famoso meritorio y la institución u organismo, eso se presta a las peores fechorías imaginables, así que ya se supo y se va a revisar, porque eso es lo que pasa cuando hay una ausencia de gobierno y es verdad, desde el Registro Público de la Propiedad se armaron unas faenas de miedo y empezando por esa rara relación laboral, por eso no es extraño que desde ahí, se formara el famosísimo cártel inmobiliario que día con día, suma a sus crónica de corrupción mas personajes.

Lo raro es que todo este tema de los meritorios, no lo supiera el señor Ahued ¡Vaya! Que siendo el empresario, las relaciones laborales claras, seguro las tendrá.

Cosas de la vida y menudencias

Con la buena noticia de que doña Rocío Nahle, anunció ayer el inicio de una nueva ruta aérea entre Querétaro y Veracruz, operada por Volaris, cuyo primer vuelo comenzará a operar entre mayo y junio, mientras que la preventa inició este 3 de febrero ¡Vamos vamos!

Doña Rocío destacó que esta conexión es resultado de los acuerdos alcanzados durante la FITUR en Madrid y forma parte de la estrategia de promoción turística del estado, al facilitar la llegada de visitantes a diversas festividades y destinos veracruzanos, además adelantó que en los próximos días, se realizará una reunión con medios para que las secretarías de Turismo y Cultura presenten de manera detallada los logros obtenidos en la feria internacional.

Pues eso lector, lectora querida, te cuento que esta columna entrará en receso hasta el próximo lunes, hasta entonces nos leemos.