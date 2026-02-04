Aumentan costo de licencias de conducir en este 2026 

febrero 4, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Derivado de la actualización de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), se incrementaron los costos de las licencias para conducir a partir del martes 3 de febrero, informó en sus redes sociales la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz.

“Debido a la actualización de la UMA 2026, los costos en las licencias de conducir tuvieron un incremento. Revísalos y considéralos si vas a realizar tu trámite próximamente. UMA Unidad de Medida y Actualización, equivalente a 117.31 pesos”, dice la publicación.

De esta manera la licencia Tipo A para Servicio de Transporte Público de Pasajeros, nueva pasa de 2 mil 345 a 2 mil 432 pesos; el canje de mil 242 a mil 287 pesos; y la permanente será de 2 mil 146 pesos.

La licencia Tipo B para Servicio de transporte de carga y particular, nueva pasa de 2 mil 207 pesos a 2 mil 289 pesos; Canje de mil 104 a mil 114 pesos y la permanente en 2003 pesos.

La licencia Tipo C para Servicio particular hasta 3.5 toneladas, nueva pasa de mil 931 pesos a 2 mil 3 pesos; canje de 966 pesos a mil 1 pesos y la permanente mil 716 pesos.

En tanto la licencia Tipo D para Vehículos de 2 o 3 ruedas y cuatrimotos, pasa de mil 380 pesos a mil 430 pesos nueva; el canje de 828 a 858 y la permanente en mil 430; el permiso para menores de 18 y mayores de 16 años pasa de mil 104 pesos a mil 144 pesos, la reposición por robo o extravío va de 552 pesos a 572 pesos en este 2026.

Hay que recordar que la licencia permanente aplica solo a las personas con 50 años cumplidos.