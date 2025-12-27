Aumenta venta de libros como regalo decembrino, principalmente para niñas y niños

diciembre 27, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. Durante la temporada decembrina se ha registrado un incremento en la venta de libros, especialmente aquellos destinados a niñas, niños y adolescentes, quienes se han convertido en los principales destinatarios de este tipo de regalos.

Williams Paul Castillo, librero, explicó que el movimiento comercial propio de las fiestas favorece que las personas se acerquen a los puestos de libros y terminen adquiriendo alguno como obsequio.

“Hasta ahorita nos ha resultado bastante bien porque la gente viene a comprar sus cosas para las fiestas y, justamente como pasan por aquí, ven un libro y también se lo llevan”, señaló.

Indicó que, aunque los adultos también compran libros, la mayoría de las adquisiciones en estas fechas están pensadas como regalos para los más jóvenes.

“Pasa mucho, sobre todo con los adolescentes y los niños. Los papás suelen venir a comprar libros para regalos de Navidad; casi siempre el libro de regalo es para niños y adolescentes”, comentó.

El librero destacó que la cercanía del Día de Reyes podría fortalecer aún más las ventas, ya que tradicionalmente los libros son una opción recurrente en esa fecha.

“Para Reyes Magos es más seguro un libro o un regalo. Ahí los papás vienen más decididos a comprar”, dijo.

Subrayó que las ferias y espacios abiertos permiten que más personas se acerquen a la lectura.

“El hecho de que el libro esté al aire libre hace que la gente lo vea, se acerque y se interese. A veces no vienen por un libro, pero terminan llevándoselo», dijo.