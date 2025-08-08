Aumenta comercio ilegal de gas LP en Veracruz, denuncian

agosto 8, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. En el estado de Veracruz se ha detectado un aumento en la operación de empresas dedicadas a la comercialización ilegal de gas licuado de petróleo (LP).

De acuerdo con empleados de gaseras, quienes solicitaron el anonimato por temor a represalias, aún se desconoce la procedencia del gas que ha sido comercializado de manera ilícita.

Durante los últimos meses se ha incrementado el comercio ilícito de gas LP en la entidad veracruzana, ante la falta de acción por parte de las autoridades.

“Primero que nada, la situación es el comercio ilícito. La verdad es que yo no sé si la procedencia, dónde venga, quién lo trae y si dónde se los están. Realmente no tenemos la certeza de dónde se los están extrayendo. Lo que sabemos es por medio de todo lo que se ha generado aquí en la zona. El comercio ilegal va en aumento cada vez más, sobre todo en la región centro, la región sureste, pegada a los límites con Oaxaca”, comentaron.

Las empresas gaseras debidamente consolidadas, que cuentan con razón social y pagan los impuestos correspondientes, se están viendo afectadas por la competencia desleal.

“Es imposible competir en igualdad de condiciones, ya que los descuentos que dan, pues bueno, son inalcanzables para nuestro margen que traemos como empresa. Otra de las situaciones que están teniendo aquí tanto trabajadores de todas las empresas que competimos, que somos su competencia, pues son las amenazas que hay sobre ellos. Inclusive han llegado a, bueno, no solamente amenazas, inclusive a golpear a trabajadores y supervisores”.

El comercio ilegal del gas se ha detectado en Córdoba, Tezonapa, Cuitláhuac, Yanga, San Andrés Tuxtla, puerto de Veracruz y Poza Rica, es decir, en las regiones centro, sur y norte del estado.

Otras amenazas han sido directamente contra los clientes, a quienes amagan con cobrarles derecho de piso si no adquieren su producto de manera permanente.

“Los que les compran, pues ya son básicamente cautivos, no se pueden salir. Y los que aún no les compran o les compran son derecho de piso, pues esa es la forma de que operan. Y todo esto, pues se ha salido de control. Cada vez nosotros, pues vamos teniendo menos terreno, nos están orillando más a ciertas zonas, salirnos de zonas, porque son zonas ya básicamente territorios de ellos. Esa es la situación que está prevaleciendo acá”.

Una de las empresas dedicadas al comercial ilegal es Gas San Luis/Pego Gas, cuyos presuntos propietarios son José Daniel Hernández López y Rafael Pérez, cuyo precio por un kilogramo es de 4.50 pesos y, el litro, 2.20 pesos.