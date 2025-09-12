Aumenta a 11 el número de fallecidos por explosión de pipa en Puente de la Concordia

septiembre 12, 2025

Fallece abuelita que cubrió con su cuerpo a su nieta

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La tragedia ocurrida en el Puente de la Concordia, en la Ciudad de México, sumó una nueva víctima mortal. Autoridades de salud confirmaron este viernes por la noche la muerte de la señora Alicia Matías, de 49 años, quien permanecía hospitalizada en el Hospital Magdalena de las Salinas.

De acuerdo con el reporte médico, la mujer perdió la vida tras varios días de atención en terapia intensiva, debido a la gravedad de las quemaduras que sufrió durante la explosión de la pipa de gas registrada la semana pasada. Con este deceso, el número de fallecidos asciende a 11.

El caso de Alicia Matías ha conmovido a la opinión pública, ya que durante la emergencia intentó proteger a su nieta, cubriéndola con su propio cuerpo. Gracias a ese acto, la menor sobrevivió al siniestro con lesiones menores, según confirmaron familiares.

La explosión del vehículo de transporte de gas LP provocó daños estructurales en la vialidad y afectaciones a decenas de viviendas cercanas. En el lugar fallecieron de manera inmediata varias personas, mientras que otras fueron trasladadas de urgencia a distintos hospitales de la capital.

Las autoridades capitalinas reiteraron que se mantiene el apoyo a las familias afectadas, tanto en la atención médica como en el proceso de reconstrucción de viviendas y reparación de daños. Asimismo, continúa la investigación para deslindar responsabilidades y evitar que un hecho similar vuelva a ocurrir.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que se han iniciado procesos contra los responsables de la unidad siniestrada, mientras que Protección Civil revisa protocolos de seguridad en el transporte de materiales peligrosos en la capital.