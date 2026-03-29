Auditorías al Fideicomiso del Bruno Pagliai son parte de la transparencia promovida por la gobernadora Nahle

Auditorías al Fideicomiso del Bruno Pagliai son parte de la transparencia promovida por la gobernadora Nahle

marzo 29, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- Las auditorías que ordenó la gobernadora Rocío Nahle García a la administración del Fideicomiso de Ciudad Industrial Bruno Pagliai son para garantizar la transparencia en el uso de recursos públicos, aseguró el subsecretario de Desarrollo Económico y Portuario, Eduardo Vega Yunes.

Luego de que la administradora del Fideicomiso, Ana Laura del Ángel entregara su renuncia al cargo, el funcionario estatal aseguró que el Gobierno de Veracruz, mantiene un compromiso de transparencia y colaboración con el sector empresarial.

La exdirectora del fideicomiso, Ana Laura del Ángel, es respetable y ante las auditorias que están por iniciar, señaló que con para tener una mejor administración y las revisiones permitirán esclarecer el manejo de recursos de años anteriores.

“El Bruno Pagliai es una ciudad industrial muy importante pero ha estado muy descuidada por administraciones pasadas. Hoy los empresarios pueden estar tranquilos de que se están tomando acciones, sea cual sea el resultado.»

Hay que recordar que fue la propia ex administradora la que calificó de acertada la decisión de la gobernadora Rocío Nahle el instruir una nueva auditoria, pues se trata del manejo de recursos.

Finalmente, el subsecretario de la SEDECOP, Eduardo Vega Yunes, explicó que los ingresos auditados provienen en parte de los propios empresarios mediante los pagos de mantenimiento y el objetivo de la revisión es garantizar un manejo transparente y eficiente de los recursos.