Atiende Congreso de Veracruz conflicto edilicio en Vega de Alatorre

febrero 17, 2026

Vega de Alatorre, Ver., a 17 de febrero del 2026.- Por medio del diálogo, el Congreso del Estado logró conciliar las diferencias e inquietudes manifestadas por ediles del ayuntamiento de Vega de Alatorre.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Diputado Esteban Bautista Hernández, reconoció la disposición del Presidente Municipal, Felipe Mata Barradas; de la Síndica Única, María de los Ángeles Caballero Solorzano y de la Regidora María de los Ángeles Agunez Aguilar para establecer un diálogo que permitió generar acuerdos de mutuo respeto.

“Vega de Alatorre tiene que salir adelante en unidad, las partes se comprometieron a respetarse en todo momento, caminando por el bienestar y progreso del municipio que representan”, expresó el legislador, al acudir al Palacio Municipal de Vega de Alatorre como representante del Congreso del Estado para intervenir en este conflicto.

El diputado Bautista Hernández reiteró que “la ciudadanía lo que quiere es buen rumbo, dirección, unidad sobre todo, es lo que esperan las comunidades”. Asimismo, reconoció que “en toda administración siempre habrá diferentes tipos de pensamiento, pero el diálogo es el único vehículo para dirimir cualquier diferencia”.

A la reunión de trabajo asistió el Secretario de Servicios Legislativos del Congreso del Estado, Sebastián Clemente Morales.