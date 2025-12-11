¡Atención! Bancos en México estarán cerrados este viernes 12 de diciembre

diciembre 11, 2025

¿Tienes pendiente ir al banco para realizar algún pago o trámite? Revisa tu calendario. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) confirmó que los bancos de México se mantendrán cerrados este viernes 12 de diciembre, por lo que se pidió a los usuarios tomar precauciones.

El Diario Oficial de la Federación marca el 12 de diciembre 2025 como un día feriado para las y los trabajadores de los bancos en México, por lo que no habrá actividades. Esto, debido a la conmemoración del Día del Empleado Bancario, por lo que la suspensión de actividades será únicamente para este sector.

⇒ Por ello, si tienes asuntos pendientes que realizar en algún banco de manera presencial, puedes acudir este jueves 11 de diciembre o hasta el lunes 15 de diciembre. Eso sí, las sucursales que ofrecen sus servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados sí abrirán al público en sus horarios tradicionales.

Los clientes de los bancos pueden anticipar sus operaciones, al mismo tiempo de tener a su disposición más de 65 mil cajeros automáticos y 58 mil corresponsales bancarios, así como la banca digital y telefónica que operan a todas horas todos los días del año para hacer las transacciones.

⇒ Por ley, en caso de que la fecha límite de un pago corresponda a un día inhábil, el pago podrá efectuarse al día hábil siguiente.

A pesar de que muchas instituciones financieras suspenderán sus operaciones, Banco Azteca sí ofrecerá servicios financieros este 12 de diciembre. El horario será desde las 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, el cual aplica para todas las sucursales alrededor de la República Mexicana.