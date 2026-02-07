Tres AP siguen la ruta para constituirse como partidos políticos en Veracruz: OPLE

febrero 7, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El próximo 25 de febrero vence el plazo extendido para que las asociaciones políticas que buscan constituirse como partido político reúnan 15 mil 823 firmas y sustenten su solicitud de registro ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE).

El 13 de diciembre de 2025, el Tribunal Electoral de Veracruz amplió el periodo legal para que las agrupaciones Asociación Veracruzana Antipopulismo A.C., Alianza Local por Veracruz A.C. y Cruzada Ciudadana Alterna A.C. recabaran los apoyos necesarios para formalizar su constitución.

Durante enero y febrero, estas asociaciones debieron celebrar asambleas en 20 distritos locales o en 141 municipios de la entidad. En dichas reuniones deben comprobar la afiliación de 15 mil 823 personas con ciudadanía vigente que no cuenten con registro en otros partidos políticos.

Al respecto, la consejera presidenta del OPLE, Marisol Delgadillo Morales, confirmó que las organizaciones políticas avanzan en sus asambleas informativas para cumplir con los requisitos legales.

“En atención a la sentencia del Tribunal Electoral, concluiría el plazo ampliado para realizar estas asambleas. El OPLE Veracruz está acompañando las mismas. Normalmente se llevan a cabo de viernes a domingo, algunas entre semana; de cajón, cada fin de semana el personal del organismo se desplaza por todo el estado para verificar que se cuente con el número de asistentes necesario”.

La consejera explicó que, posteriormente, vendrá la etapa de la asamblea estatal. Tras ello, las agrupaciones deberán presentar su solicitud formal aportando el cumplimiento de los requisitos para una verificación final de la lista de personas afiliadas.

“El 25 de febrero es la fecha límite, pues posteriormente deben presentar su solicitud ante el Consejo General del OPLE. A finales de este mes tendrán que cumplir con el registro para que procedamos a revisar y determinar si se cumplen o no los criterios”.

Recordó que en mayo se dictaminará qué solicitudes son procedentes; a partir de junio, las asociaciones se constituirán formalmente como partidos políticos y podrán participar en la elección local para la renovación de las diputaciones de 2027.

Al inicio de este proceso se registraron 11 asociaciones políticas. A la fecha, solo cuatro solicitaron la ampliación de término —bajo el argumento de que la jornada electoral y las inundaciones de octubre de 2025 suspendieron las reuniones con su militancia potencial— y, de ese total, únicamente tres mantienen la realización de sus asambleas distritales y municipales.