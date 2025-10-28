Armenta presenta el festival “Entre Vivos y Muertos” Puebla 2025

octubre 28, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Con una afluencia estimada de casi dos millones de visitantes, que significa 15% más que en 2024, este martes el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, junto a la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, presentaron la edición 2025 del festival Entre Vivos y Muertos que concentra todas las festividades de los municipios del estado.

En rueda de prensa en la sede de la Secretaría de Turismo federal en la Ciudad de México, detalló que este festival comprende 45 eventos, que van desde el de Atlixco que se hace dentro de una laguna, hasta el de Cholula en una pirámide.

Indicó que estos son los mejores días del año para los touroperadores y pueblos de Puebla y de todo México, los cuales estiman, solo para el caso de la entidad poblana, una derrama económica de 31 mil millones de pesos, monto que también representará un enorme movimiento para la economía del estado.

Esto, abundó, también generará 10% más de vuelos hacia el Aeropuerto Internacional de Puebla comparado con 2024.

Esto también dará como resultado el objetivo de que los turistas pasen de 1.7 a dos noches – hotel en la entidad durante estos días de muertos y fieles difuntos.

A renglón seguido detalló que del total de turistas estimado, el 20 – 30% esmera extranjero, destacando Chignahuapan que para su festividad los primeros boletos fueron adquiridos por visitantes de Suecia.

Para finalizar, precisó que para el caso de Tochimilco, desde hoy comienza el festejo, con monumentales altares dedicados a personas que fallecieron en eventos trágicos, tales como la reciente contingencia climática de hace casi tres semanas; el costo de los 44 altares que se colocan en esta localidad es desde 15 hasta 80 mil pesos por unidad.