Ardillas del parque Macuiltépetl se encuentran en buen estado; son atendidas en coordinación con la UV

diciembre 27, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. Las ardillas del parque Macuiltépetl que fueron reportadas hace algunas semanas con lesiones se encuentran en buen estado de salud y están siendo atendidas y monitoreadas en coordinación con especialistas de la Universidad Veracruzana (UV).

Así lo informó Luis Urdanibia Amador, jefe de la Brigada de Vigilancia Animal, quien explicó que biólogos de la UV realizaron trabajo de campo y tomaron muestras a algunos ejemplares para determinar el origen del problema.

“Lo estamos trabajando con la UV, llegaron biólogos y tomamos muestras de algunas ardillas. De inicio nos platicaban que es algo viral que pasa temporalmente con ellas”, señaló.

Indicó que las ardillas que presentaron alguna afectación continúan siendo revisadas y pueden permanecer en el parque, ya que no representan un riesgo para la población.

“No hay ningún tipo de zoonótico que pueda afectar. No pone en riesgo su vida”, afirmó.

Respecto a versiones que señalaban que las lesiones podrían estar relacionadas con la alimentación que algunas personas les proporcionan, el funcionario aclaró que el origen del padecimiento no está vinculado con ello; sin embargo, hizo un llamado a evitar darles comida procesada.

“Yo recomiendo no dar este tipo de alimentos a la fauna, porque no es parte de su dieta”, comentó.

El funcionario descartó que exista una disminución en la población de ardillas en el parque.

“No hemos tenido reportes; los mismos animalitos salen cuando la gente va a ejercitarse”, dijo.