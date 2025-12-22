Archivos de Jeffrey Epstein reavivan sospechas de encubrimiento

diciembre 22, 2025

Legisladores y sobrevivientes cuestionan que documentos clave de Jeffrey Epstein permanezcan completamente censurados. Figuras de alto perfil aparecen en fotos vinculadas con Jeffrey Epstein

Las recientes revelaciones parciales de los archivos del caso Jeffrey Epstein reactivaron en Estados Unidos un debate político y judicial marcado por acusaciones de encubrimiento. La difusión de expedientes por parte del Departamento de Justicia, ordenada por una ley del Congreso, incluyó documentos con amplias secciones tachadas y la retirada temporal de imágenes, lo que alimentó dudas sobre el alcance real de la transparencia prometida.

El foco de la controversia se desplazó rápidamente hacia la Casa Blanca. Legisladores demócratas acusaron al mandatario Donald Trump de intentar proteger intereses personales tras detectarse la eliminación de una fotografía en la que aparecía su imagen.

Aunque el Departamento de Justicia sostuvo que la retirada respondió a una revisión preventiva para evitar la exposición de víctimas, la decisión avivó sospechas de interferencia política. Posteriormente, la imagen quedó restituida tras concluirse que no comprometía la privacidad de sobrevivientes.

La publicación incluyó también fotografías y referencias a figuras de alto perfil, entre ellas el expresidente Bill Clinton, así como artistas y empresarios vinculados socialmente con Epstein en décadas pasadas. Sin embargo, documentos clave —como un expediente completo del gran jurado de Nueva York— permanecen totalmente censurados, lo que ha llevado a legisladores de ambos partidos a cuestionar si el gobierno cumplió con la letra y el espíritu de la ley.

Sobrevivientes del caso calificaron la divulgación como insuficiente y confusa. Algunas denunciaron que la censura selectiva impide conocer responsabilidades de personas influyentes, mientras otras advirtieron que la publicación apresurada pudo exponer identidades que debían estar protegidas.

El gobierno argumenta que la revisión continúa para equilibrar transparencia y protección de víctimas. No obstante, líderes del Congreso exigen explicaciones formales y advierten que cualquier percepción de ocultamiento prolongará el desgaste político.