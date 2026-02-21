Araceli Ordaz desmiente rumores sobre su muerte y confirma que se recupera en casa

febrero 21, 2026

Redacción.- Luego de que en redes sociales y algunos portales circulara la versión de que Gomita había fallecido, la propia influencer y conductora Araceli Ordaz salió a desmentir la información y confirmó que se encuentra con vida, recuperándose de una reciente complicación médica.

La también creadora de contenido explicó que fue hospitalizada de emergencia y sometida a un procedimiento quirúrgico delicado, situación que generó preocupación entre sus seguidores. Sin embargo, señaló que los rumores sobre su supuesto fallecimiento son completamente falsos y lamentó que este tipo de noticias causen angustia a su familia.

A través de sus redes sociales, Ordaz compartió mensajes y videos donde aseguró: “Estoy viva”, y pidió a los medios y usuarios verificar la información antes de difundirla.

Actualmente, la influencer permanece en reposo mientras continúa su proceso de recuperación. Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre su estado de salud, pero se reporta estable.