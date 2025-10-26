Aquí estamos tranquilos: familias encuentran seguridad y acompañamiento en los refugios temporales

octubre 26, 2025

>Brindan toda la atención alimentaria y consultas médicas a personas de todas las edades.

Poza Rica, Ver., domingo 26 de octubre de 2025.- “Después de darnos la atención médica en hospitales regresamos aquí, acompañadas de enfermeras y nos están dando lo esencial tanto para nosotras como para los bebés”, relató Anabel Bautista Bautista, originaria de la localidad de Huiztipan del municipio de Ilamatlán, una de las dos mujeres que dieron a luz en el refugio temporal habilitado en la Casa del Migrante de esta ciudad.

En la misma condición que Anabel, la señora Lucero Bautista Hernández, de la localidad Toltepec del mismo municipio, relató que ambas fueron trasladadas por aire tras el desbordamiento de ríos y deslaves ocasionados por las intensas lluvias, dañando sus viviendas y caminos.

Las precipitaciones e inundaciones obligaron a trasladar a familias hacia los refugios habilitados en La Casa del Migrante, el Centro de Desarrollo Comunitario Los Sauces y la Casa de la Cultura, donde se garantiza alimentación, atención médica y servicios básicos.

Actualmente 307 personas se mantienen albergadas en los tres refugios temporales de Poza Rica, como parte de la atención coordinada por los tres órdenes de gobierno, con la asistencia de la Secretaría de Salud y los sistemas DIF Estatal y Municipal.

Desde la comunidad de Benito Juárez de Texcatepec, Alejandro Hernández contó que él y su esposa Juliet Santiago Granada, con 35 semanas de embarazo, fueron evacuados en helicóptero.

“La principal afectación fue la destrucción de los caminos; nos trasladaron con ayuda de elementos de la Marina. Aquí nos atienden bien, sobre todo a mi esposa, le han dado medicamento y seguimiento médico”, expresó.

En el refugio de Los Sauces, Agustín López Silva, persona con discapacidad y habitante de la colonia Morelos de Poza Rica, destacó la atención recibida. “La comida no nos ha faltado y el personal se ha portado muy bien. Incluso me han apoyado con medicamento y vino un especialista a revisarme”, relató.

Por su parte, Miriam de Rosario y su esposo Juan Espinosa, de la colonia Lázaro Cárdenas, agradecieron el apoyo recibido junto a sus dos hijos. “Hemos recibido comida, pañales, ropa, ya tenemos una semana aquí. No teníamos a dónde irnos, pero aquí estamos tranquilos con los niños”, comentaron.

Francisco Franco Cambranis y Nicolasa Lucas González, de la colonia Las Granjas, agradecieron la atención recibida durante la contingencia, pues señalaron que además de la comida preparada diaria, tienen café, agua, atención médica, ventiladores y baños limpios.