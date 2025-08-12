Apelación de mi libertad “no es moral ni ética”, responde Israel Vallarta Gertz y FGR

agosto 12, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Israel Vallarta afirmó que la apelación que interpondrá la Fiscalía General de la República (FGR) contra su liberación “no es moral ni ética”, sino únicamente una “obligación técnica”.

Este martes, minutos después de que el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, anunciara el recurso legal —argumentando que la dependencia está obligada a defender a seis presuntas víctimas de secuestro atribuidas a Vallarta—, el recién excarcelado cuestionó el fundamento moral y ético de la medida.

“Es una obligación más que nada técnica, pero ni moral ni ética, lo digo con todo respeto. Si hubiera moral y ética, esto se hubiera hecho hace muchos años (mi liberación)”, señaló.

Vallarta, acusado de liderar la banda de secuestradores conocida como Los Zodiaco, insistió en que, si la postura de la FGR fuera realmente ética y moral, debería investigar a los fiscales que llevaron su caso y que, según él, participaron en las vejaciones que sufrió durante el proceso.

Asimismo, cuestionó el silencio de las seis presuntas víctimas:

“Suponiendo, sin conceder, que yo hubiese sido responsable de esa situación (…) ¿por qué se vulneraron también mis derechos en el mismo proceso? (…) ¿por qué se callaron? ¿Por qué permitieron que esas autoridades hicieran y decidieran a su antojo? ¿Por qué permitieron una justicia a la carta? Hago un llamado al interés reflexivo de quienes me escuchan”, expresó.

El exreo también pidió revisar si el procedimiento anunciado por la FGR se encuentra dentro de los plazos legales.

Momentos antes, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el fiscal Gertz Manero defendió que la apelación es una obligación moral, ética y jurídica para garantizar justicia a las víctimas:

“Hay seis personas que sufrieron un secuestro antes de que hubiera una diligencia evidentemente ilegal y abusiva. Esas personas no pueden quedar en estado de indefensión (…) vamos a proceder con el recurso de apelación en defensa de las víctimas y su derecho a la reparación del daño”, afirmó.

Cabe recordar que el pasado 3 de agosto, Israel Vallarta salió del penal de máxima seguridad del Altiplano, tras casi 20 años encarcelado sin sentencia, acusado de encabezar una banda de secuestradores que operaba en la Ciudad de México a inicios de los años 2000. Tras salir reveló que prepara ya una demanda millonaria contra el presentador de noticias Carlos Loret de Mola por el montaje televisivo que lo tuvo todo este tiempo preso sin tener delito por el cual ser procesado.