Anuncian pavimentación de Ruiz Cortines con concreto hidráulico

febrero 19, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Autoridades municipales reconocieron que el bacheo en calles y avenidas continúa siendo una de las principales demandas de la población en Xalapa, por lo que ya se contemplan nuevas intervenciones dentro del programa de obra pública.

El director de Obras Públicas, Manuel Almazán Caudillo, informó que existe un proyecto para pavimentar con concreto hidráulico la avenida Ruiz Cortines.

El funcionario detalló que la obra abarcaría el tramo que va de Mártires 28 de Agosto hacia el IMAC, como parte de la siguiente etapa programada.

No obstante, precisó que aún no se tiene una fecha definida de inicio, ya que continúan trabajando en el Programa General de Inversión, aunque se buscará atender la vialidad “a la brevedad posible”.

“Ya estamos trabajando en un programa para dar atención a esta demanda ciudadana. Ya tenemos trabajos en Ruiz Cortines, atendimos unas áreas de Miguel Alemán, la lateral de Lázaro Cárdenas, la avenida principal de Las Trancas ya se está interviniendo”, señaló.