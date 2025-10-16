Anuncia IMCO nuevas reglas del Mercado Eléctrico en México

octubre 16, 2025

Redacción/Xalapa. La coordinadora de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), Ivana Cortés, en entrevista para En Contacto, habló sobre las nuevas reglas y el mercado regulatorio del Mercado Eléctrico en México.

Indicó, que el reto del nuevo andamiaje será balancear la planeación vinculante con un entorno atractivo para la inversión privada, las inversiones mixtas serán fundamentales para cumplir con el mandato de 54% de prevalencia estatal en la inyección de energía a la red.