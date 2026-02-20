Antracnosis, la otra plaga que devasta cafetales en Veracruz

febrero 20, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Cafetaleros del estado de Veracruz emitieron una alerta ante la crítica situación sanitaria que atraviesan sus plantaciones debido a la presencia combinada de roya y antracnosis.

Cirilo Elotlán Díaz, integrante del Consejo Regional del Café, advirtió que esta doble ofensiva de plagas ha reducido el volumen de producción en al menos un 30%, una situación generalizada que amenaza con extenderse a más regiones si no se implementan medidas de control fitosanitario urgentes.

La proliferación de estas enfermedades se atribuye a un ciclo climático atípico durante el último año. Según los cafeticultores, el exceso de humedad registrado entre julio y septiembre, seguido de un periodo de sequía prolongada hacia finales de año, generó el escenario ideal para que la roya resurgiera con fuerza.

Esta plaga actúa afectando los arbustos, provocando la caída prematura de las hojas y debilitando la capacidad de la planta para realizar fotosíntesis, lo que reduce drásticamente su rendimiento y la deja vulnerable ante otras patologías.

La crisis se agrava con la aparición de la antracnosis, una enfermedad que aprovecha la debilidad causada por la roya para avanzar sobre las ramas y frutos.

«Después de la roya, el cafecito se empieza a secar; se secan las ramas y se seca la mata», explicó Elotlán Díaz, señalando que esta combinación no solo disminuye la cosecha actual, sino que pone en riesgo la supervivencia de las plantas para ciclos futuros.

En los casos más severos, parcelas enteras han quedado inutilizadas por el secado progresivo de los cafetos. A pesar de que el mercado internacional ofrece actualmente precios históricos para el grano, los productores veracruzanos no han podido capitalizar esta bonanza económica debido a la pérdida de volumen.

La paradoja de tener un café bien cotizado pero un campo mermado por la enfermedad está impactando severamente los ingresos de las familias cafetaleras, quienes ven cómo sus ganancias se diluyen ante los costos de mantenimiento y la baja productividad de sus fincas.

Ante este escenario, el sector cafetalero hizo un llamado enérgico a las autoridades estatales y federales para que se brinde asesoría técnica especializada y respaldo económico.

Los productores subrayan que la falta de programas de apoyo fitosanitario efectivos podría comprometer la posición de Veracruz como uno de los principales productores de café en el país.

Exigen que el gobierno federal y estatal unan esfuerzos para enfrentar esta contingencia sanitaria antes de que el daño al patrimonio agrícola de la región sea irreversible.