Anteproyecto de presupuesto del OPLE plantea recibir más de 734 millones de pesos para 2026

septiembre 12, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. Para el 2026 el Organismo Público Local Electoral (OPLE) Veracruz podría tener un presupuesto de 734 millones 477 mil 667 pesos dio a conocer la consejera presidenta, Marisol Delgadillo Morales.

El anteproyecto de la Comisión de Administración contempla el inicio de procesos electorales, prerrogativas para nuevos partidos políticos y hasta una posible elección extraordinadia.

La consejera presidenta explicó que esta propuesta tendría que ser votada y aprobada este mismo mes en el Consejo General.

«Este es el primer saque que está ya autorizándose por parte de la comisión de administración, partiendo de un programa operativo anual de actividades que está presentando el Ople Veracruz con más de 800 actividades a actualizarse en el siguiente año», dijo.

Precisó que para el 2026 se tendrá el inicio nuevamente de los procesos electorales: en septiembre el de personas juzgadoras y en noviembre para la renovación del Congreso del Estado, cuyas jornadas electorales se tendrán que efectuar en el 2027.

«Sin embargo, desde este año ya tenemos que realizar actividades preparatorias de la misma, por ejemplo, inclusive la instalación de la comisión de Conóceles, actividades previas como son la propia nuevamente instalación de los órganos desconcentrados que llevarán a cabo las actividades correspondientes para esos procesos».

Con ello, la selección de las personas que integrarán también esos consejos, así como prever la posibilidad de alguna elección extraordinaria.

«Finalmente esta determinación corresponderá a las autoridades jurisdiccionales, pero nosotros no debemos dejar de prever lo correspondiente, en su caso para organizar esa elección de carácter extraordinario que pudiera suscitarse».