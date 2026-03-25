Ante la demanda de usuarios no se descarta compra de más autobuses Ulúa

Ante la demanda de usuarios no se descarta compra de más autobuses Ulúa

marzo 25, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver. – No se descarta la posibilidad de adquirir más unidades para el Sevicio Ulúa, a fin de satisfacer la demanda de loan usuarios en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

Así lo dio a conocer la gobernadora Rocío Nahle García quien dijo que a buscar satisfacer la necesidad sobre todo de las rutas nocturnas.

“Vamos a tener que comprar más camiones (Ulúa) porque la solicitud es grande y el objetivo de los camiones es darle el servicio a la gente que no tiene vehículo”.

En ese sentido se dijo satisfecha con el éxito de la política de movilidad que se instauró en su administración estatal.

“Me hace muy feliz ver que una política de movilidad está funcionando perfectamente para el servicio de la gente”.

Nahle García sostuvo que en el caso de las rutas nocturnas se reporta una importante afluencia, por lo que han hecho la solicitud de más unidades.

SE AUDITARÁ ADMINISTRACIÓN DEL BRUNO PAGLIAI

En otro orden de ideas, la mandataria de Veracruz anunció que habrá una auditoría a la administración del Fideicomiso de la Ciudad Industrial “Bruno Plagiai”.

Lo anterior, luego de que la administradora del fideicomiso, Ana Laura del Ángel, presentó su renuncia, por lo que la documentación es revisada por Secretaría de Finanzas y Planeación y el órgano interno de control.

“Me hizo llegar la renuncia con documentos donde ella hace un reporte y ayer mismo se lo pasé al secretario de Finanzas para que revise… y se realice una auditoría profunda de esa administración. traemos ahí saldos negativos y hay que ver en qué se gastaron exactamente», finalizó.