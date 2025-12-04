Ante alta demanda ISSSTE instala 9 módulos para dar citas a derechohabientes en Xalapa 

diciembre 4, 2025

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Ante la alta demanda de servicios, la dirección de la Clínica Hospital del ISSSTE en Xalapa instaló 9 módulos para agendar citas a especialidades médicas para la derechohabiencia, así como una para la atención de personas adultas mayores y aquellas con discapacidad.

En un oficio remitido por el director de la clínica hospital, Samuel Ferrer Palacios le informó al personal que, a partir del miércoles, en seguimiento a la planeación de agendas del ejercicio 2026 se habilitaron los módulos especiales.

“Se habilitó un módulo adicional destinado a la atención prioritaria para personas adultas mayores, así como para personas con discapacidad, a fin de garantizar un acceso equitativo, oportuno e incluyente a los servicios de salud”.

De acuerdo a Ferrer Palacios, el proceso de asignación de citas se ha desarrollado de manera continua y ordenada, con un flujo operativo normal, sin incidencias ni contratiempos.

Hasta el miércoles se habían otorgado 300 citas a especialidades médicas.