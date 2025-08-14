Amplían banqueta en Allende con urbanismo táctico

agosto 14, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. Este jueves, se realizó una intervención con urbanismo táctico en la calle Allende esquina con la JJ Herrera en el centro de la ciudad para ampliar la banqueta.

En el marco del Día del Peatón que se conmemora el próximo 17 de agosto, de acuerdo con las autoridades municipales, la banqueta, donde además se ubica una parada del transporte público, es demasiado angosta, lo que provoca que las personas que pasan por allí caminen sobre el arroyo vehicular.

El jefe del departamento de Movilidad Urbana de la dirección de Desarrollo Urbano de Xalapa, Alfonso López Pineda, explicó que con esto se busca ganar un metro al espacio de banqueta por lo que quedará más amplia.

«Estamos buscando las mejoras de los espacios para el peatón, en este caso coincide con mejorar las condiciones de ascenso y descenso de una parada de autobús muy concurrida en el centro de la ciudad en donde la banqueta es muy angosta y normalmente hay mucha gente parada esperando el autobús y que entorpece al peatón que va caminando», dijo.

Con esto, los usuarios del transporte público tendrán más espacio y a su vez habrá circulación para las personas que caminan sobre esta zona, ante el riesgo que existe de bajarse a la calle y con lo que se exponen a un percance.

Señaló que son acciones que se llevan a cabo en coordinación con el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (COEPRA) en el marco del Día del Peatón con quienes se evaluaron varias alternativas y se decidió realizar esta intervención.

Detalló además que el espacio para el paso de los vehículos y el transporte público no se reduce, sino que se pone orden.

«El carril se mantiene intacto, no se toca y se organiza el espacio para que se haga la bahía del autobús librando el carril normal de circulación».

Se estima que en la ciudad, cerca del 20 por ciento de la población no son usuarios del transporte público ni del vehículo particular y que hacen sus actividades a pie; no obstante, remarcó que todos los usuarios de algún tipo de transporte, su viaje inicia y termina como peatones.

Dijo que una vez que se establece el urbanismo táctico y se evalúa, se podría realizar la ampliación de la banqueta o la colocación de bolardos para que sea un espacio ganado para el peatón y no sea usado por el transporte público o automovilistas de manera desordenada.