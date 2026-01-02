Ambiente templado lluvias en Veracruz

enero 2, 2026

Para hoy, el ingreso de humedad del océano Pacífico propiciará lluvias y chubascos en zonas del occidente, sur y sureste del país y una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera ocasionará una disminución en la probabilidad de lluvias en el resto de la República Mexicana; manteniéndose el ambiente frío a muy frío, con heladas y bancos de niebla al amanecer sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.



El Servicio Meteorológico Nacional vigila la aproximación e ingreso de un nuevo frente frío al noroeste de México entre el domingo 04 y lunes 05 de enero. Toda la información en: https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/pronostico-extendido-a-96-horas

Pronóstico de lluvias para hoy 02 de enero de 2026:



Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima y Quintana Roo.

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carretero y zonas urbanas.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 02 de enero de 2026:



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango (oeste), Nayarit, Morelos, Puebla (suroeste) y Chiapas (istmo).



Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 02 de enero de 2026:



Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México y Morelos.

Pronóstico de viento para hoy 02 de enero de 2026:



Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h, durante la mañana: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua y Coahuila.

Viento de componente sur de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Tamaulipas y Veracruz.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California Sur y costas de Sinaloa, Jalisco y Colima.



Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura, durante la mañana: costas de Jalisco y Colima y el golfo de Tehuantepec.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Durante el día se prevé cielo parcialmente nublado, por la mañana ambiente frío a fresco en la región; y muy frío con heladas y bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Por la tarde ambiente templado y sin lluvia en la Ciudad de México y en el Estado de México. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 6 a 8 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 20 a 22 °C. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 40 km/h.

Península de Baja California: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con intervalos de chubascos en Baja California y sin lluvias en Baja California Sur. Por la mañana, ambiente frío en la región y muy frío con posibles heladas en zonas serranas de Baja California. Durante la tarde, ambiente templado en Baja California y Baja California Sur. Viento del oeste y noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Baja California Sur y el golfo California, así como viento de 5 a 15 km/h con rachas de 30 km/h en Baja California.

Pacífico Norte: Cielo despejado a medio nublado en el transcurso del día, sin lluvias en Sonora y Sinaloa. Por la mañana ambiente frío a fresco en la región, así como muy frío con heladas en Sonora. Durante la tarde, ambiente templado en Sonora y cálido a caluroso en Sinaloa. Viento del noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en costas de Sinaloa y de 5 a 15 km/h con rachas de 30 km/h en Sonora.

Pacífico Centro: Cielo medio nublado a nublado con intervalos de chubascos en Michoacán; lluvias aisladas en Jalisco y Colima; y sin lluvia en Nayarit. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, frío en zonas serranas de Jalisco y muy frío en zonas serranas de Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en las costas de Jalisco y Colima, así como rachas de hasta 35 km/h en el resto de la región. Se prevé oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Jalisco y Colima.

Pacífico Sur: Cielo medio nublado a nublado con intervalos de chubascos en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, y muy frío en zonas serranas de Oaxaca. Bancos de niebla en zonas altas de Oaxaca y Chiapas. Durante la tarde, ambiente cálido en Chiapas (istmo), y caluroso en Guerrero y Oaxaca. Por la mañana, viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en istmo y golfo de Tehuantepec (Chiapas y Oaxaca). Asimismo, viento de dirección variable con rachas de hasta 35 km/h en Guerrero. Se prevé oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en el golfo de Tehuantepec.

Golfo de México: Cielo despejado a medio nublado; sin lluvia en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, y muy frío con bancos de niebla en zonas altas de Veracruz. Durante la tarde, ambiente templado en la región y cálido en Tamaulipas. Viento de componente sur de 10 a 20 km/h y rachas de 30 a 50 km/h en Tamaulipas y Veracruz.

Península de Yucatán: Se prevé cielo medio nublado en la región, con lluvias aisladas en Quintana Roo. Por la mañana, ambiente fresco. Durante la tarde, ambiente templado. Viento del este y noreste de 5 a 15 km/h con rachas de hasta 35 km/h en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Mesa del Norte: Cielo despejado a medio nublado en el transcurso del día, sin lluvia en la región. Por la mañana, ambiente frío en zonas serranas de Coahuila y Aguascalientes; muy frío con heladas en zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas; así como gélido con heladas en zonas serranas de Durango y Chihuahua. Durante la tarde, ambiente fresco a templado en la región; y cálido en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Durango (oeste). Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua y Coahuila; y viento de 5 a 15 km/h con rachas de hasta 35 km/h en el resto de la región.

Mesa Central: Cielo parcialmente nublado durante el día, sin lluvia en la región. Durante la mañana, ambiente frío con heladas en zonas serranas de Querétaro y Morelos, y muy frío con heladas en zonas serranas de Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. Por la tarde, ambiente fresco a templado. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h en la región.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Ensenada, B.C., 15.0; Acaxochitlán, Hgo., 3.0; Nogales, Son., Chiapilla, Chis. y Paso del Macho, Ver., 1.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Puerto Ángel, Oax., 31.4; Ciudad Constitución, B.C.S., 31.0; Ciudad Obregón, Son., 30.2; Tepic, Nay., 30.1; Valladolid, Yuc., 27.9; Villahermosa, Tab., 27.8 y Observatorio de Tacubaya, CDMX, 23.0.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Toluca, Edo. Méx., 3.0; Querétaro, Qro., 4.0; Puebla, Pue., 6.0; Aguascalientes, Ags., 6.6; Aeropuerto de la Cd. de Méx., 7.0; San Cristóbal de las Casas, Chis., 7.8; Morelia, Mich., Saltillo, Coah., 9.8 y Guadalajara, Jal., 10.6.