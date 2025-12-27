Ambiente fresco y lluvias fuertes en Veracruz

diciembre 27, 2025

Para hoy, el frente frío núm. 24 se desplazará sobre el noroeste de México, en interacción con una vaguada polar y el flujo de humedad del río atmosférico, mantendrán temperaturas bajas, fuertes rachas de viento, así como lluvias y chubascos en el noroeste y norte del país, además de probabilidad de nieve o aguanieve en el transcurso de la mañana en zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Por otra parte, un canal de baja presión sobre el sureste de México, en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el sobre el centro y sureste de México y el ingreso de humedad de ambos océanos, mantendrán la probabilidad de caída de nieve o aguanieve, en horas de la mañana en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca. Canal de baja presión en el oriente del país, una vaguada en altura en el golfo de México y la entrada de humedad del océano Pacífico, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo, e intervalos de chubascos en Jalisco, Colima y Michoacán.

El Servicio Meteorológico Nacional vigila el ingreso de un nuevo frente frío, el cual se desplazará sobre el noreste y oriente del país en el transcurso del lunes 29 de diciembre, propiciando lluvias puntuales intensas en Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Nautla), Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental) y Tamaulipas. Así como evento de “Norte” muy fuerte a intenso en costas de Tamaulipas y Veracruz. Toda la información en: https:// https://smn.conagua.gob.mx/es/aviso-de-norte

Pronóstico de lluvias para hoy 27 de diciembre de 2025:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Colima y Michoacán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Estado de México, Ciudad de México, Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan) y Yucatán.

Probabilidad de caída de nieve o aguanieve, por la mañana: Zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, así como en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca.

Las lluvias fuertes podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Durante esta mañana, persisten condiciones para la formación de nieblas en los municipios de Mexicali, Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada y San Quintín, B.C.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 27 de diciembre de 2025:

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Oaxaca (istmo), Chiapas (istmo), Morelos, Puebla (suroeste) y Guerrero.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 27 de diciembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Nuevo León, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 27 de diciembre de 2025:

Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa (noroeste) y Chihuahua.

Viento de componente sur de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Veracruz.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costa occidental de Baja California.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Por la mañana, cielo parcialmente nublado, ambiente frío a fresco en la región; y muy frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Durante la tarde, ambiente templado, cielo medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y en el Estado de México. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 20 a 22 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de -1 a 1 °C y una máxima de 18 a 20 °C. Viento variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h.

Península de Baja California: Cielo medio nublado a nublado durante el día con chubascos en Baja California y Baja California Sur. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, con bancos de niebla en el occidente de la península; y frío con posibles heladas en zonas serranas de Baja California. Por la tarde, ambiente fresco en Baja California y templado en Baja California Sur. Viento del oeste y noroeste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en golfo de California, Baja California y Baja California Sur. Se prevé la caída de nieve o aguanieve en zonas serenas de Baja California. Además, de oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en costa occidental de Baja California y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas occidental de Baja California Sur.

Pacífico Norte: Cielo medio nublado con lluvias aisladas en Sonora y Sinaloa. Por la mañana ambiente fresco a templado en la región; y frío con heladas en zonas serranas de Sonora. Por la tarde, ambiente fresco a templado en Sonora y templado a cálido en Sinaloa. Viento del oeste y noroeste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Sonora y Sinaloa (noroeste). Se prevé la caída de nieve o aguanieve en zonas serenas de Sonora.

Pacífico Centro: Durante el día, se prevé cielo medio nublado a nublado con chubascos y posibles descargas eléctricas en Jalisco, Colima y Michoacán; así como lluvias aisladas en Nayarit. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, y frío en zonas serranas de Jalisco y Michoacán. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 35 km/h en la región.



Pacífico Sur: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales fuertes en Guerrero, Oaxaca y Chiapas; las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas, originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como el incremento de los niveles de ríos y arroyos. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, y frío con bancos de niebla en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente templado a cálido en Oaxaca y Chiapas, y ambiente de cálido a caluroso en Guerrero. Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en istmo y golfo de Tehuantepec (Chiapas y Oaxaca) y rachas de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 km/h en Guerrero.



Golfo de México: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales fuertes en Tabasco y Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca); las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas, originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, a su vez, ocasionar el incremento de los niveles de ríos y arroyos. Se prevén lluvias aisladas en Tamaulipas y Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan). Por la mañana, ambiente frío con heladas en zonas altas de Veracruz, y fresco a templado en el resto de la región. Durante la tarde, ambiente templado. Viento de componente sur de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas, y rachas de viento 30 a 50 km/h en Veracruz y Tabasco. Se prevé la posible caída de nieve o aguanieve en las cimas de Pico de Orizaba y Cofre de Perote.



Península de Yucatán: Se prevé cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes en Campeche y Quintana Roo; las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas, podrían originar encharcamientos e inundaciones. Se prevén lluvias aisladas en Yucatán. Por la mañana, ambiente fresco a templado; por la tarde ambiente cálido. Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la península.



Mesa del Norte: Condiciones de cielo medio nublado y lluvias aisladas en Chihuahua, Durango y San Luis Potosí; cielo parcialmente nublado y sin lluvia en el resto de la región. Por la mañana, ambiente frío a muy frío con heladas en zonas serranas de la región; y ambiente gélido en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Por la tarde, ambiente fresco a templado. Viento de componente sur de 20 a 30 km/h con rachas de hasta 40 a 60 km/h en Coahuila y Nuevo León, y viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua y rachas de viento de hasta 35 km/h en el resto de la región. Además, se prevé la posible caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Chihuahua y Durango.



Mesa Central: Cielo medio nublado durante el día, lluvias aisladas en Morelos, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla (regiones Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra); cielo parcialmente nublado y sin lluvia en el resto de la región. Por la mañana, ambiente frío con heladas en zonas altas de la región. Por la tarde, ambiente fresco a templado. Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 km/h en la región. Se prevé la caída de nieve o aguanieve en las cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Pichucalco, Chis., 16.0; Tacotalpa, Tab., 15.0 e Ixtapaluca, Edo. Méx., 3.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Choix, Sin., 35.0; Tepic, Nay., 33.3; Ciudad Constitución, B.C.S., y Colima, Col., 33.0; Tapachula, Chis., 32.8; Acapulco, Gro., 32.7; Puerto Ángel, Oax., y Ciudad Obregón, Son., 32.6; Monclova, Coah., 31.8; Monterrey, N.L., 31.3; Ciudad Guzmán, Jal., 31.0; Mérida, Yuc., 30.7 y Tacubaya, CDMX, 21.1.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Toluca, Edo. Méx., 4.0; Puebla, Pue., 6.6; Aeropuerto de la Cd. de Méx., 7.0, Zamora, Mich., 8.2; Durango, Dgo., 8.8; Guadalajara, Jal., 9.3; Querétaro, Qro, 11.3 y Orizaba, Ver., 12.2.