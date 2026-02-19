Ambiente caluroso y rachas fuertes de viento este miércoles en Veracruz

febrero 19, 2026

Redacción/Xalapa. El Servicio Meteorológico Nacional informó que este miércoles persistirá ambiente cálido a caluroso en el estado de Veracruz, mientras el frente frío número 36 se mantiene sobre el norte del país sin afectar directamente la entidad.

De acuerdo con el pronóstico, en territorio veracruzano se prevé cielo despejado a parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias. Durante la mañana dominará ambiente fresco a templado, con presencia de bancos de niebla en zonas serranas, donde se esperan condiciones frías a muy frías.

Por la tarde, el ambiente será cálido a caluroso, con temperaturas máximas que podrían alcanzar entre 35 y 40 grados Celsius en diversas regiones del estado.

En cuanto al viento, se espera componente sur de 40 a 50 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 80 km/h principalmente en el sur de Veracruz. En la zona costera, el oleaje será de 1.0 a 2.0 metros de altura.

Autoridades recomiendan extremar precauciones ante posibles afectaciones por las rachas de viento, así como conducir con cuidado en áreas donde se presenten bancos de niebla.

Protección Civil exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar medidas preventivas.