Ambiente caluroso y evento de surada en Veracruz

febrero 20, 2026

Redacción/Xalapa. El Servicio Meteorológico Nacional informó que este viernes continuará el ambiente cálido a caluroso en Veracruz, con presencia de viento del sur y rachas fuertes en la zona sur del estado.

De acuerdo con el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, se prevé viento de componente sur de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en el sur de Veracruz, lo que podría ocasionar caída de ramas, árboles y anuncios publicitarios.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 35 y 40 grados Celsius en gran parte del estado, con ambiente caluroso durante la tarde. En zonas serranas se prevén temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius.

En la región montañosa podrían presentarse bancos de niebla durante la mañana, reduciendo la visibilidad en tramos carreteros.

El SMN exhortó a la población a mantenerse informada ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas y tomar precauciones por las altas temperaturas y el viento fuerte.

La próxima actualización del pronóstico se emitirá a las 18:00 horas.