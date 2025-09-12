Ambiente cálido y lluvias en Veracruz

septiembre 12, 2025

Para hoy, se prevé que la depresión tropical Trece-E, se intensifique a tormenta tropical, la cual se localizará frente a las costas de Guerrero y Michoacán, su circulación y desprendimientos nubosos, asociados con la vaguada monzónica que se mantendrá muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, además de rachas de viento de 50 a 70 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en las costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. Por otra parte, una vaguada en altura extendida sobre el oriente del golfo de México y al norte de la península de Yucatán, en combinación con el ingreso de aire húmedo del golfo de México y mar Caribe y con la aproximación de una onda tropical a Quintana Roo, propiciarán lluvias puntuales intensas en Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas, Veracruz y Oaxaca; y puntuales muy fuertes en Puebla. Simultáneamente, el monzón mexicano en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el occidente de la península de Baja California, generarán lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit; puntuales fuertes en Durango, Sinaloa, Chihuahua y Sonora; y lluvias con intervalos de chubascos en Baja California Sur. A su vez, el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, aunado a inestabilidad atmosférica, originarán lluvias puntuales fuertes en Morelos, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Tamaulipas; así como intervalos de chubascos en Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, Nuevo León y Coahuila. Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde, con temperaturas máximas que podrían superar los 35 °C en zonas del noroeste, norte y noreste del país, así como en zonas del centro y sur del litoral del Pacífico mexicano, sur del litoral del golfo de México y península de Yucatán.

Todas las lluvias pronosticadas estarán acompañadas con descargas eléctricas y podrían acompañarse con caída de granizo

Para más información de la depresión tropical Trece-E en el océano Pacífico, consultar el aviso del Servicio Meteorológico Nacional en:

https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/avisos/aviso-de-ciclon-tropical-en-el-oceano-pacifico

Pronóstico de lluvias para hoy 12 de septiembre de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur), Tabasco, Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte, centro y sur), Campeche (suroeste y sur), Yucatán (este) y Quintana Roo (norte).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla y Guerrero.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Estado de México y Ciudad de México.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato.

Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 12 de septiembre de 2025:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí (este), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Durango, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos (sur), Guerrero, Chiapas, Tamaulipas y Veracruz.



Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 12 de septiembre de 2025:

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas del norte de Baja California y zonas montañosas del Estado de México, Puebla y Tlaxcala.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 12 de septiembre de 2025:

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec) y costas de Colima, Michoacán y Guerrero

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco (costa), Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.



Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California y costas de Oaxaca y Chiapas.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Cielo nublado la mayor parte del día. Por la mañana, ambiente fresco, siendo frío y con bancos de niebla o neblina en zonas altas. Durante la tarde, ambiente templado a cálido, con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Ciudad de México y Estado de México las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. La temperatura mínima en Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé temperatura mínima de 10 a 12 °C y máxima de 18 a 20 °C. Viento del este de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de tormenta. Las fuertes rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Península de Baja California: Cielo medio nublado a nublado durante el día, sin lluvia en Baja California. Por la mañana, bancos de niebla en el noreste de Baja California y en su costa occidental, así como en el noroeste de Baja California Sur; ambiente cálido, siendo templado en sierras de la región, y frío con temperaturas mínimas menores a 5 °C en zonas serranas del norte de Baja California. Durante la tarde, intervalos de chubascos y descargas eléctricas en Baja California Sur; ambiente cálido a caluroso, con temperaturas máximas mayores a 35 °C en zonas de Baja California y Baja California Sur. Viento del noroeste de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Baja California; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Baja California Sur. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en la costa occidental de la península.

Pacífico Norte: Cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, bancos de niebla en el noroeste de Sonora; ambiente cálido, siendo templado en sierras de la región. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, con lluvias puntuales fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Sonora y Sinaloa, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento del oeste y suroeste de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Sonora, y rachas menores a 30 km/h en zonas de Sinaloa.

Pacífico Centro: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana, bancos de niebla o neblina en zonas altas de Jalisco y Michoacán; ambiente fresco a templado, siendo frío en zonas altas de Michoacán y en la zona montañosa de Jalisco, y cálido en el sur de Michoacán, así como en costas de la región. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas máximas mayores a 35 °C en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán; lluvias puntuales muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, con posible caída de granizo en zonas altas de Jalisco y Michoacán, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h; y viento de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Nayarit y Jalisco. Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Pacífico Sur: Cielo nublado la mayor parte del día. Por la mañana, bancos de niebla o neblina en sierras de la región; ambiente fresco a templado, siendo frío en zonas serranas del oeste de Oaxaca, y cálido en el oeste de Guerrero, istmo de Tehuantepec y costas de la región. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas máximas mayores a 35 °C en zonas de Oaxaca; lluvias puntuales intensas en Oaxaca (norte y este) y Chiapas (norte, centro y sur); y puntuales muy fuertes en Guerrero, todas acompañadas con descargas eléctricas, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento de componente norte de 30 a 40 km/h en el oriente de Oaxaca con rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec; y viento del este y noreste con igual intensidad en Guerrero; así como viento de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Chiapas. Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en costas de Guerrero y oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Oaxaca y Chiapas.

Golfo de México: Cielo nublado la mayor parte del día. Por la mañana, ambiente cálido, siendo templado a fresco con bancos de niebla o neblina en sierras de la región, y frío en la zona montañosa de Veracruz. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas máximas mayores a 35 °C en zonas costeras de Tabasco; lluvias puntuales intensas en Veracruz (sur) y Tabasco; y puntuales fuertes en Tamaulipas, todas acompañadas con descargas eléctricas, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento del este de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.

Península de Yucatán: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente cálido. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas máximas mayores a 35 °C en zonas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo; lluvias puntuales intensas acompañadas con descargas eléctricas en Campeche (suroeste y sur), Yucatán (este) y Quintana Roo (norte); las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar inundaciones locales, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento del noreste de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Mesa del Norte: Cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, bancos de niebla o neblina en zonas altas; ambiente fresco, siendo frío en zonas serranas de Chihuahua y Durango, y templado a cálido en el norte y este de Chihuahua, así como en la mayor parte de Coahuila, norte de Nuevo León y este de San Luis Potosí. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas máximas mayores a 35 °C en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí; lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Chihuahua, Durango y San Luis Potosí; las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; además de lluvias con intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes y Zacatecas. Viento del este y sureste de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Chihuahua, Coahuila, Durango y San Luis Potosí; y viento de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes.

Mesa Central: Cielo nublado la mayor parte del día. Por la mañana, bancos de niebla o neblinas en zonas altas; ambiente fresco, siendo frío en sierras de Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, con temperaturas mínimas menores a 5 °C en zonas montañosas de Tlaxcala y Puebla, así como ambiente templado en zonas de Morelos, llegando a ser cálido en el noreste de Hidalgo y norte de Puebla. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas mayores a 30 °C en zonas de Querétaro, norte de Hidalgo, norte y suroeste de Puebla y sur de Morelos, siendo templado en zonas altas de la región; lluvias puntuales muy fuertes en Puebla y puntuales fuertes en Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos, todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; además de chubascos con posibles descargas eléctricas en Guanajuato. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala, así como rachas menores a 30 km/h en zonas de Morelos.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Tihuatlán (Poza Rica), Ver. 151.0; Acapulco, Gro. 75.0; La Paz (El Triunfo), B.C.S. 57.0; Colima (El Chanal), Col. 49.0; Llera (La Encantada), Tamps. 44.0; Benito Juárez (Puerto Juárez), Q. Roo 43.0; Acaxochitlán (La Laguna), Hgo. y Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo 15.0; Mérida, Yuc. 7.0; La Magdalena Contreras (Monte Alegre), Cd. de Méx., Huixquilucan (Caída del Borracho y El Venado) y Naucalpan (Presa Totolica), Edo. de Méx. 6.0; Tlaxcala, Tlax. 2.0; y San Cristóbal de Las Casas, Chis. 1.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Hermosillo, Son. 40.5; Culiacán, Sin. 40.0; Cd. Constitución, B.C.S. 39.0; Ejido Nuevo León, B.C. 38.8; Piedras Negras, Coah. 37.0 y Aeropuerto Internacional, Cd. de Méx. 22.0.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Zacatecas, Zac. 10.5; Toluca, Edo. de Méx. 12.1; Observatorio Central Tacubaya, Cd. de Méx. 14.8; Durango, Dgo. 14.9; Saltillo Coah. 15.0 y Puebla, Pue. 15.2.