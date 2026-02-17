Ambiente cálido y lluvias aisladas en Veracruz

febrero 17, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional informó que, aunque el frente frío número 35 afecta principalmente al noroeste del país, en el estado de Veracruz prevalecerán condiciones relativamente estables, con ambiente cálido a caluroso durante el día y probabilidad de lluvias aisladas en la región sur (zona Olmeca).

Temperaturas en el estado

Para este martes se prevén:

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C en zonas costeras y del sur.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en áreas serranas, principalmente durante la madrugada y primeras horas de la mañana.

El contraste térmico será más notable en regiones montañosas, donde persistirá ambiente fresco a frío al amanecer.

Lluvias

Se pronostican lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) en el sur del estado.

Aunque los acumulados no serán significativos, podrían presentarse encharcamientos en zonas urbanas, bancos de niebla en áreas montañosas y reducción de visibilidad en tramos carreteros.

Viento

Se espera viento de componente sur de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h, principalmente en zonas costeras.

En general, Veracruz mantendrá tiempo estable con calor durante el día y condiciones frescas en regiones altas.

Autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales y a las indicaciones de Protección Civil.