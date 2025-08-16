Alta afluencia provocó falla temporal en la bicicleta de las letras turísticas

agosto 16, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. El director de Turismo municipal de Xalapa, Josué Vázquez González, reconoció que a poco más de un mes de inauguradas las letras turísticas del parque Juárez, una de sus principales atracciones la bicicleta que al pedalear activa una bocina con un mensaje de bienvenida dejó de funcionar, aunque ya fue reparado.

Dijo que este problema se dio de manera temporal debido a un desajuste mecánico.

Explicó que la falla no se debió a un defecto de fabricación, sino al intenso uso que ha tenido desde el pasado 9 de julio, fecha en que fue presentada oficialmente.

“Fue un desajuste en una pieza mecánica causado por la alta demanda que ha tenido en estos 30 días. La bicicleta funciona desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche y prácticamente no ha dejado de usarse. Ayer mismo por la tarde-noche quedó reparada y ahora se están haciendo ajustes mayores para evitar que vuelva a ocurrir”, indicó.

Y es que según el funcionario, diariamente no menos de mil 500 personas, entre turistas y locales, utilizan la bicicleta interactiva.

«Ha superado nuestras expectativas, es un elemento importante que le da identidad al centro de la ciudad”, destacó.

Remarcó que actualmente, la bicicleta y las letras turísticas están operando con normalidad, recibiendo a visitantes que aprovechan la temporada vacacional para tomarse fotografías y disfrutar de esta experiencia.