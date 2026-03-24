Alistan tercera edición del Festival de la Paella en Chachalacas

marzo 24, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El tercer Festival de la Paella se llevará a cabo el próximo 4 de abril de 2026 en el Hotel Chachalacas, en el municipio de Úrsulo Galván, consolidándose como un evento gastronómico que reúne a chefs, aficionados y familias en un ambiente abierto al público.

De acuerdo con los organizadores, quienes enfatizaron que la zona es totalmente segura para bañistas y visitantes, dado que las playas están limpias, este encuentro busca fomentar la convivencia y promover la gastronomía mediante la preparación en tiempo real de distintas versiones de paella, con participación activa de las y los asistentes.

Para esta edición se contará con la presencia de destacados participantes como la chef Elena Lizbeth Andrade Lormendez, ganadora en 2025; el chef Mario Ismael Piñón Melgarejo; así como Sebastián Hernández Barradas, ganador de la primera edición en 2024 y actualmente en formación en el Instituto Culinario Américas.

También participará Víctor Rodríguez Maldonado, integrante del Colegio Profesional Gastronómico de México, quien fungirá como conductor del evento.

El festival se desarrollará en un entorno cercano a las dunas de Chachalacas y al Golfo de México, donde además del concurso, el público podrá disfrutar de música en vivo, catas de vino y la degustación final de las paellas.

Aunque apenas celebra su tercera edición, el evento surgió como una iniciativa para impulsar la gastronomía local en Playa Chachalacas y ha logrado atraer participantes de estados como Puebla, Tlaxcala y Ciudad de México, posicionándose como un referente en la región.

El acceso será gratuito y se realizará en un horario de 12:30 a 18:00 horas.

En otro tema, el gerente del Hotel Chachalacas, Juan Carlos Badillo, señaló que hasta el momento no se tiene reporte de afectaciones por derrames de hidrocarburos en la zona, por lo que aseguró que las playas se mantienen seguras para visitantes.