Alistan digitalización de rutas de basura en Xalapa; usarán códigos QR para supervisar servicio

Alistan digitalización de rutas de basura en Xalapa; usarán códigos QR para supervisar servicio

marzo 26, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El Ayuntamiento de Xalapa pondrá en marcha a partir de mayo una prueba piloto para digitalizar las rutas de recolección de residuos sólidos, mediante el uso de códigos QR en distintas colonias.

El director de Limpia Pública, Francisco Martínez Tlapa, explicó que este sistema permitirá verificar en tiempo real que los camiones cumplan con sus recorridos, ya que los choferes escanearán los códigos colocados en esquinas o puntos de recolección.

“El sistema de recolección era muy arcaico, estamos desarrollando un sistema digital que permitirá reestructurar las rutas”, indicó.

Detalló que esta tecnología también ayudará a atender quejas ciudadanas, ya que actualmente no se cuenta con una forma de comprobar si las unidades pasaron por determinadas zonas.

En la ciudad operan actualmente 75 unidades —45 en turno matutino y 30 por la tarde— y se prevé la incorporación de nuevos camiones para fortalecer el servicio.

Finalmente, el funcionario llamó a la población a respetar los horarios de recolección, al señalar que en algunas vialidades se detecta acumulación de basura fuera del tiempo establecido, pese a contar con servicio incluso dos veces al día.